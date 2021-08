Homem é detido com armas e munições no bairro Candelária

Um homem, ainda não identificado, foi detido no final da manhã desta quinta-feira, com armas e munições dentro de um apartamento do Minha Casa Minha Vida, na Candelária, em Volta Redonda. Segundo os agentes, com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 com carregador e 25 cartuchos.

Denúncias levaram os policiais até o local. Ao baterem à porta, os agentes foram atendidos pelo homem, que permitiu a entrada e logo e informou onde estavam as armas. A ocorrência estava sendo registrada na delegacia de Volta Redonda no momento desta publicação. Foto: Polícia Militar