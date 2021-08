Motociclista morre em acidente na Dutra

Um motociclista, de 56 anos, morreu em um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, no km 286, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo/Rio de Janeiro, nas proximidades da Dupont, em Barra Mansa. Segundo informações da concessionária NovaDutra, a moto que ele conduzia, uma Honda CB/1000R colidiu contra um caminhão.

O motorista do do caminhão não ficou ferido. De acordo com a concessionária, a faixa da esquerda no trecho estava com quase dois quilômetros de lentidão. O perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo por volta das 18h40min. O corpo foi removido por volta das 19 horas pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, Volta Redonda.