Maternidade também têm recebido doações de conjuntos de crochê para os recém nascidos do Hospital

Com o objetivo de discutir a importância da amamentação para a saúde e desenvolvimento da criança e de informar, estimular e auxiliar as mães que estão lidando com o período de aleitamento, a maternidade do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa está realizando a campanha ‘Agosto Dourado’, que será desempenhada até o final do mês conforme atendimentos prestados diariamente. Durante a ação são discutidas as formas corretas de amamentação, além da distribuição de folders informativos sobre os benefícios da prática, os passos para uma boa amamentação e, ainda, a disponibilização de uma mini consultoria sobre os passos e formas corretas para um bom aleitamento. O evento contou com a participação da vice-prefeita, Sediene Maia, que fez questão de prestigiar a ação.

De acordo com a médica obstetra, Katia Villaça, amamentar vai além da necessidade de saciar da fome.

“Estimular a amamentação é um trabalho continuo, principalmente quando se trata de fornecer uma infância saudável e o desenvolvimento cognitivo e emocional do indivíduo que são adquiridos através do processo de aleitamento. Durante a amamentação a criança desenvolve todos estes estímulos sensoriais que são importantes para a alimentação, e esse é nosso objetivo principal no momento. É através da amamentação que se desenvolve estímulo do aconchego, amor e da proteção, é nesse processo que se criam vínculos entre mãe e filho. Lembrando que não estamos falando só de alimentação, criança saudável e de vacinas, estamos falando de indivíduos bem formados, com capacidade de conhecimento, intelecto, formação de opinião, e pessoas mais engajadas no meio social. Parece algo simples, mas na verdade é muito complexo. Persistir na amamentação não é fácil, se a mulher não tiver uma rede de apoio ao seu lado dando todo o auxílio necessário, fica realmente difícil. Seja em casa ou até mesmo no módulo de saúde do bairro de casa, nos momentos de dificuldades essa mulher precisa ser bem acolhida e orientada, pois dessa forma ela se fortalece. Não há necessidade de medo da amamentação, com a devida orientação tudo corre bem tanto para a mãe, quanto para o bebê”, afirmou a médica.

Para a vice-prefeita, Sediene Maia, o leite materno auxilia da manutenção da saúde das crianças. “Eu sou mãe, e quando tive meu filho, mesmo trabalhando o dia todo fiz questão de o amamentar todos os dias. Ele foi amamentado até completar 1 ano de idade e, se pudesse, teria amamentado por mais tempo. Isso foi fundamental pra saúde dele que era uma criança com alguns problemas que com certeza foram superados com ajuda do leite materno. Incentivo todas as mães a amamentar, pois é um ato que, além do amor, fornece a melhor e mais importante alimentação para as crianças”, disse.

E não para por aí, a maternidade vêm recebendo doações de conjuntos de crochê com touca, luva e sapatinho para os recém nascidos. A ação é realizada por Helda Naira, moradora do KM 02, que se mudou para Pinheiral recentemente e por sofrer com ansiedade, viu nisso uma oportunidade de fazer o bem ao próximo.

“Eu me mudei para Pinheiral em Julho do ano passado e senti muito porque estava acostumada a estar com minha mãe todos os dias. Eu sou muito ansiosa, e com medo disso pensei no crochê como forma de me ocupar mais e fazer o bem para alguém, podendo ajudar quem precisasse. Logo em seguida pensei na maternidade municipal e tive a ideia de confeccionar conjuntinhos para os recém nascidos do hospital. Pra mim, o mais gratificante nisso é saber que, apesar de pequena, de alguma forma estou contribuindo para o bem”, afirmou.

A maternidade de Pinheiral fica localizada na Rua Francisco Ribeiro de Abreu, número 60, bairro Mutirão, anexa ao Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa.