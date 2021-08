Por determinação do governador Cláudio Castro, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) demoliu a obra irregular feita na Cadeia Pública Jorge Santana, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

Uma sindicância foi instaurada para apurar as responsabilidades pela construção. A Seap reforça o compromisso de combater qualquer irregularidade no sistema penitenciário do Rio.