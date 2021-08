Aulas foram promovidas pelo Detran-RJ

Nesta quinta-feira, 19, os oficiais da Guarda Municipal de Barra Mansa finalizaram sua participação em um curso de atualização dos agentes de trânsito, no Rio de Janeiro. O estudo, promovido pelo Detran-RJ, teve início na última segunda-feira, 16, e abordou assuntos como as mudanças do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com foco nas últimas resoluções.

O Comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, falou sobre a necessidade do curso para os agentes do município. “Para nós da Guarda Municipal é de grande valor receber esse ensino, pois só vem agregar no conhecimento do agente de trânsito. O CTB está sendo atualizado e nós devemos atualizar junto para garantir a segurança de todos”.

Valente concluiu, informando que todos os oficiais receberão o estudo. “O curso tem carga horária de 32 horas e nesta etapa, cinco agentes estiveram presentes. Posteriormente, todos da equipe vão participar também”.