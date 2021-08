A Prefeitura de Volta Redonda, através da Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em parceria com a SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), ampliou no mês passado o serviço de abordagem social feito com moradores em situação de rua aos seus animais. A iniciativa ganhou o nome de “Cachorro Quente” e já arrecadou dezenas de cobertas, caminhas, potes, ração, remédios e roupinhas para serem doadas aos bichinhos.

As doações estão sendo entregues durante ações do Serviço Especializado em abordagem social da SMAC.

Casinhas doadas ao programa foram colocadas no canil localizado no Centro Pop. O objetivo é deixar os animais das pessoas em situação de vulnerabilidade em um lugar seguro, enquanto seus tutores se alimentam ou tomam banho.

A campanha “Cachorro Quente” surgiu devido à chegada de um frio intenso na região, acendendo o sinal de alerta para a situação dessas pessoas e também de seus animais. A Coordenadora de Bem-Estar Animal, Alexsandra Fernandes, elogiou o trabalho da SMAC e destacou a importância da ação.

“Como há muitos animais que vivem nas ruas/comunitários, e outros convivem diretamente com moradores em situação de rua, é importante ter este olhar. Eles são protegidos pela Lei Municipal 4.924/13 – artigo 9°, então todos podem e devem cuidar, alimentar e defendê-los. A SMAC tem feito um excelente trabalho”, considerou Alexsandra.

Proteção animal

A sugestão da Coordenadoria de Bem-Estar Animal é que durante estes dias mais frios a população coloque uma casinha na frente de casa, uma caixa de papelão (encapada com plástico e em cima de paletes) ou uma bacia com uma coberta. As pessoas também podem doar uma roupinha para o animal de rua ou o acolher, de forma temporária, podendo o colocar na garagem, por exemplo. Durante o frio, o gasto calórico aumenta para que o corpo se mantenha aquecido, e assim como nos humanos, os animais precisam se alimentar mais. Por isso, é importante colocar vasilhas com ração e água para eles.

Serviço

Interessados em ajudar na campanha podem entregar as doações nos seguintes pontos de apoio: SMMA– Rua Gen. Silvio Raulino de Oliveira, número 139, bairro Ponte Alta, das 8h às 17h. No Centro Pop – Rua Deputado Geraldo de Biasi n° 298, Aterrado, ao lado do Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no horário das 8h às 20h, e na loja Pet Star– Rua 18 – B, 47, na Vila Santa Cecília, das 9h às 18h30.