Suspeito é detido com drogas no bairro Retiro

Um suspeito foi detido no final da manhã desta quinta-feira, depois de uma troca de tiros entre policiais e suspeitos de tráfico de drogas, numa área de mata, ao lado da rua Pitágoras, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O suspeito se feriu ao tentar fugir da polícia. Com ele foram apreendidos 64 pedaços de maconha, 24 pedras de haxixe, seis comprimidos de LSD, um frasco de loló, uma bateria para rádio de comunicação, um celular e R$ 95.

Os agentes do serviço reservado e do GAT (Grupamento de ações táticas) estavam em diligência pelo bairro Coqueiros, quando viram cinco suspeitos armados e com coletes. Os agentes informaram que os suspeitos começaram a atirar e houve o revide. Ninguém foi ferido e os homens fugiram pela área de mata onde o suspeito foi encontrado com o material apreendido.

O Samu foi chamado para prestar atendimento ao suspeito ferido.