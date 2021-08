“A crise econômica nacional e a pandemia de Covid-19 têm afetado as finanças dos municípios. É mais do que necessário, lutar por recursos parlamentares e projetos”. Essa fala é do vereador de Barra Mansa, Gustavo Gomes (Republicanos), que está em Brasília percorrendo ministérios em busca de projetos para a cidade. Além disso, se reuniu com o deputado federal delegado Antônio Furtado (PSL) e entregou uma série de demandas para destinação de emendas parlamentares voltadas para as áreas de educação, saúde, esporte e infraestrutura.

O vereador solicitou verba para asfaltamento na Vila Coringa e também para a região do Ary Parreiras. “Agradeço ao deputado pela destinação de emenda que possibilitou as obras na Vila Coringa. Aproveitei agora para solicitar verba para conclusão do asfalto no bairro e também em outros bairros”, contou. Furtado lembrou que nunca se esquiva em destinar verbas para asfaltamento, pois é a civilização que chega ao local. “E falar de saúde, educação, esporte e infraestrutura são pautas que defendo porque precisamos prevenir ocorrências criminais, que afastem o jovem do crime e o coloque em uma vida de produtividade”, citou o deputado.

Para a região do Ary Parreiras, o vereador solicitou, além do asfalto, emenda para cobertura da quadra de esportes. Argumentou que há anos são obras muito aguardadas pela população local.

Na área de saúde, o vereador Gustavo Gomes solicitou verba para criação de um posto de saúde no bairro Santa Izabel. “Com a chegada das casas do programa Minha Casa, Minha Vida, o número de pessoas no bairro aumentou significativamente e um posto é muito importante para oferecer qualidade de vida”, argumentou. Para o deputado federal, a saúde, ainda mais em época de pandemia, é algo fundamental. O pedido é algo que chama de boa obra.

ENCONTRO COM SENADOR

O vereador Gustavo Gomes também teve agenda com o senador Romário. Ele e outros parlamentares, como Cristina Magno, Pissula, Eduardo Pimentel, Paulo da Gráfica, Rayane Braga e Casé, apresentaram pedido de verba para ser destinada para Barra Mansa e tiveram uma boa notícia. O senador se comprometeu em enviar R$ 1 milhão para o município. Será definida ainda para qual área a emenda será destinada.