“A Vida Vale Mais” vai conscientizar militares e atletas

Projeto de palestras de prevenção ao uso das drogas promovido pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado começa a ser ampliado

A segurança pública sempre foi a grande preocupação do deputado federal Delegado Antonio Furtado, que desenvolveu a palestra “A Vida Vale Mais” como uma maneira de trabalhar a prevenção e orientação de crianças e adolescentes a não ingressar no mundo das drogas. Com o sucesso do projeto, instituições gerais passaram a se interessar, tanto que o parlamentar esteve, hoje (20/08), na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) para agendar a palestra para os militares.

– Nosso objetivo é trazer para a Aman a palestra “A Vida Vale Mais” de conscientização às drogas. Um trabalho positivo e que está de acordo com a vontade do comando e na forma necessária para que nossos cadetes e soldados tenham, cada vez mais, uma conscientização maior sobre os malefícios do vício. Também é uma maneira de impactar e levar informação para os familiares dos militares – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

As experiências vividas pelo deputado, enquanto delegado de polícia, no combate a criminalidade são abordadas na palestra, o que confere a quem participa a possibilidade de conhecer um pouco do mundo das drogas e as consequências para quem opta por entrar nesse caminho.

– Vai ser um prazer ter o deputado aqui para contribuir trazendo essa informação bastante avalizada com a experiência que tem. Acreditamos na importância de fazer com que a nossa juventude saia cada vez melhor daqui da academia – destacou o General Pimentel, comandante da Aman.

A Vida Vale Mais no Volta Redonda Futebol Cube

Com esse projeto de ampliação, o Volta Redonda Futebol Clube recebeu, na tarde de hoje, o projeto a “Vida Vale Mais”. A palestra foi proferida pelo deputado delegado Antonio Furtado aos atletas da base do clube.

– É uma alegria enorme ter o deputado conosco. Nossos atletas precisam estar atentos aos perigos que às drogas causam a saúde e as famílias . Essa palestra é de muita importância. É uma realidade que precisa ser falada. Esporte não combina com droga – alertou o presidente do Voltaço, Flávio Horta. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa