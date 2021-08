Centro Oportunizar registra mais de 200 atendimentos em uma semana

Espaço da prefeitura de apoio a jovens que querem ingressar no mercado de trabalho também recebeu empresas interessadas na Lei de Aprendizagem

O Centro Oportunizar, inaugurado pela Prefeitura de Volta Redonda no último dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, registrou na primeira semana de atividades 211 atendimentos presenciais. O quiosque, que fica na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília, funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. O espaço, gerido pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), auxilia os jovens, de 15 a 29 anos, na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz.

No local, também foi implantado o Projeto Guri que tem como objetivo dar suporte para as empresas interessadas em se enquadrarem na Lei da Aprendizagem. A CoordJuv, e todas as secretarias municipais envolvidas no projeto, vão apoiar a contratação de jovens aprendizes e auxiliar na execução das determinações previstas em lei.

Para a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, a urgência da implantação de um espaço para este público e com este objetivo foi confirmada pelos números da primeira semana. “Em sete dias de atendimento, 92 currículos foram feitos no Centro Oportunizar, 44 carteiras de trabalho foram solicitadas, entre outros serviços. Também fomos procurados por quatro empresas interessadas em aderir à Lei de Aprendizagem e outras que já trabalham com jovens aprendizes começaram a chamar os jovens que atendemos para processo seletivo de acordo com o perfil”, contabilizou.

Ele ressaltou que estes dados demonstram que a juventude não está inerte, está à procura de espaço e precisava dessa oportunidade que estamos dando. “Estamos trabalhando a preparação do jovem para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Começando por coisas básicas como a elaboração de currículo, a criação de um e-mail e rede social profissional, além da divulgação sobre o que é e como funcionam e quais empresas abrem editais para a Lei da Aprendizagem”, explicou Larissa.

Espaço também está aberto para ações culturais

Nesta sexta-feira, dia 20, uma ação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Fundação CSN, chamou ainda mais atenção para o quiosque do Centro Oportunizar.

A parede lateral do espaço ganhou cores com trabalho de grafite do artista visual Rick Fire. Toda ação será filmada e exibida no Festival de Inverno promovido pela Fundação CSN durante o mês de agosto. Fotos de divulgação