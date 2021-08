Objetivo é oferecer um ponto de referência para o atendimento das entidades

Na noite da última quarta-feira, 18, foi inaugurada a nova sede da FAMBAM, a Federação das Associações de Moradores de Barra Mansa, instalada no Ilha Clube, no bairro Ano Bom. A iniciativa visa oferecer um ponto de referência para o atendimento das associações e estreitar o relacionamento dos moradores com o poder público em prol do desenvolvimento dos bairros.

O deputado estadual e presidente do Ilha Clube, Marcelo Cabeleireiro, elogiou o trabalho realizado pelas associações de moradores do município. “Fico feliz em participar desse momento e de colocarmos toda a estrutura do Ilha Clube à disposição para que a FAMBAM possa realizar suas atividades e eventos. Parabenizo o presidente Ademir e todas as associações de moradores. Vocês fazem um trabalho muito importante para nossa cidade, ajudando nas demandas das comunidades”.

O coordenador do Departamento de Relações Comunitárias da Prefeitura de Barra Mansa e presidente da FAMBAM, Ademir Avelar, explicou o trabalho realizado pela federação. “A inauguração serve para alcançarmos nosso objetivo que é atender as associações dentro do que for preciso. Dentre as demandas que nós recebemos está o caso do CNPJ. A maioria das associações está inapta na Receita Federal e nós já entramos em contato com o contador para podermos recuperar o CNPJ que é tão importante para as associações”, completou.

Felipe Ribeiro, presidente da Associação de Moradores do Village Primavera (AMVIP), falou sobre a importância do trabalho dessas entidades para o município. “A associação no bairro leva as demandas dos munícipes, serve para filtrar e fazer a triagem para encaminhar as solicitações ao poder público. Associação forte é aquela que tem parcerias, que sabe dialogar, fazer projetos juntos com o poder público e com o governo municipal. A FAMBAM sempre está ajudando na forma administrativa e vem dando suporte necessário para as associações trabalharem de maneira correta”, concluiu.

Também participaram da inauguração o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o vereador Jefferson Mamede, o secretário de Assistência Social, J Chagas, autoridades e os presidentes de associações dos bairros da cidade. Fotos: Chico de Assis