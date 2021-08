Aprovados em processo seletivo formarão cadastro de reserva

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) abriu inscrições para a contratação temporária para as funções de Professor III e Servente, para atuar nas unidades da fundação e suprir as carências dos servidores afastados temporariamente.

São oito vagas para Professor III: Geografia (1vaga); Sociologia (1 vaga); Língua Portuguesa (1 vaga); Língua Estrangeira; Espanhol (1 vaga); Química (1 vaga); Física (1 vaga); Arte (1 vaga); e Intérprete de Libras (1 vaga). Para servente são disponibilizadas duas vagas.

Os candidatos aprovados no processo seletivo formarão o cadastro de reserva, e a admissão estará condicionada ao surgimento de vagas temporárias no prazo de validade do concurso. A utilização do cadastro de reserva obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final no processo seletivo.

Inscrições

O candidato deverá realizar sua inscrição pelo site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico) até o dia 27 de agosto, através do preenchimento da ficha eletrônica disponibilizada no endereço eletrônico.

Os candidatos que tenham dificuldade de acesso à internet poderão realizar suas inscrições na sede da Subprefeitura do Retiro, localizada na Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, nos dias úteis, das 8h30 às 17h, durante o período de inscrição.

O Edital, a ficha de inscrição e o formulário para entrega de títulos estão disponíveis no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico).

Secom/PMVR.