A Importância da implantação de uma companhia independente da Polícia Militar no município foi o tema principal

Na tarde desta quinta-feira, 19, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública e com o apoio do Conselho Comunitário de Segurança, realizou o I Fórum Municipal de Segurança Pública com o intuito de debater temas que possam fortalecer o sistema de segurança da cidade, defendendo a importância da implantação de uma companhia independente da Polícia Militar.

O evento aconteceu no Parque de Saudade, no bairro Saudade, contando com o patrocínio da ACIAP (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), a quem o prefeito agradeceu enfaticamente a participação na vida da cidade. O fórum foi restrito à entidades convidadas devido às medidas de segurança em relação a pandemia do coronavírus.

A mesa da solenidade foi composta pelo prefeito Rodrigo Drable; a vice-prefeita Fátima Lima; o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro; a comandante do 28º batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Andreia Campos; o comandante da 2ª Companhia de Barra Mansa, capitão Marcelo Tavares; o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente; o secretário de Ordem Pública, William Pereira; a presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Regina Dornas Messias; o vereador Jeferson Mamede; a vereadora Luciana Alves; o comissário Carlos Alberto Santos, da 6ª Corregedoria da Polícia Civil; o deputado federal Delegado Antonio Furtado; o delegado da 90ª Delegacia da Polícia Civil, Dr. Ronaldo Aparecido; o representante da Polícia Rodoviária Federal, Inspetor José Carlos Coutinho; o representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Dr. Luciano Magno; o sargento do Tiro de Guerra de Barra Mansa, Leandro Souza; e, representando o 5º Comando de Policiamento de Área, o tenente-coronel Souza, juntamente do tenente-coronel Dias.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou em seu discurso a importância do fórum. “Nós decidimos fazer esse debate em um modelo onde todos pudessem apresentar de forma mais profunda suas visões, propostas e soluções para essas demandas relacionadas a melhoria da segurança no município. É essencial ouvirmos a sociedade civil e integrarmos com os órgãos da segurança pública, para que todos pensem juntos sobre o que será melhor. Nosso intuito é atender os munícipes da melhor forma possível, deixando-os seguros”.

Drable também falou sobre alguns recursos já acrescentados por ele a Guarda Municipal. “Nós, reconhecendo o valor da Guarda, formamos uma frota de veículos novos, que num dado momento serviu para que nós criássemos a Ronda Escolar, que deu super certo, nos enche de orgulho e serviu de modelo para outras cidades. Nós iremos fazer a instalação de luminárias de led pela cidade, além de espalhar 900 câmeras. Adquirimos muitos outros instrumentos que já estão colaborando na melhoria da segurança no município e ainda queremos mais”, afirmou.

A comandante do 28º batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Andreia Campos, expôs os planos que tem pra cidade. “Tão importante quanto reduzir os índices de criminalidade, é trazer a sensação de segurança para a população de Barra Mansa. Gostaria de ressaltar a possibilidade de criação de um PPC (Posto de Policiamento Comunitário) na Região Leste, pois é um programa reconhecido pela eficiência. Além disso, para ajudar os jovens e as crianças a seguirem o caminho contrário da criminalidade, nós temos o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), que atende 11 escolas do município, cerca de 630 crianças. Nós estamos dispostos a trabalhar bastante para que alcancemos essa sensação de segurança e paz”.

O Posto de Policiamento Comunitário contará com uma viatura e quatro policiais 24 horas por dia, dispostos a atender qualquer demanda da população da região onde o Posto será instalado.

A tenente-coronel Claudia Moraes palestrou no fórum e, segundo ela, Barra Mansa tem sido exemplo para outros municípios da região ao se preocupar tanto com a segurança da população. “O investimento não só em equipamentos e viaturas, mas sim, nas pessoas, é um diferencial. Muitas ideias que eu venho trazer, já consegui ver através de ações do prefeito, isso me deixa muito contente. A questão da segurança pública inicia-se na prevenção, não pode ser tratada apenas como um problema da polícia depois que o crime aconteceu, temos que conscientizar as pessoas, principalmente jovens e crianças para que não entrem para a criminalidade e, assim, os crimes sejam reduzidos e eu vejo isso acontecendo em Barra Mansa, o interesse em fazer uma cidade segura”.

A tenente também acrescentou algumas ideias. “Gostaria de apresentar a vocês um programa chamado Bairro Seguro, que tem como principal objetivo a polícia de proximidade, contemplando uma equipe de dez policiais que vão trabalhar na escala de 24h por 48h, isso faz com que tenha policiamento fixo todos os dias da semana naquele perímetro onde o programa for instalado. O conceito é interagir com as pessoas, visitar comércios, visitar escolas, fazer esse acompanhamento 24 horas, além de três viaturas colocadas de acordo com a mancha criminal. Essa proximidade ajuda muito na prevenção do crime e na detecção de possíveis criminosos”, descreveu.

O deputado federal Delegado Antônio Furtado também frisou a importância da prevenção. “Muito melhor do que prender o criminoso, é evitar que ele exista, através de programas de conscientização, como o Proerd. Estamos investindo na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Municipal, na Coordenadoria de Prevenção as Drogas para fazermos uma cidade melhor”, declarou.

Para finalizar o fórum, o delegado Ronaldo Aparecido, parabenizou a iniciativa da prefeitura, o trabalho da polícia e ressaltou a falta do Ministério Público e do judiciário na reunião. “Seria um ponto crucial a presença deles aqui para fecharmos esse ciclo que precisa de mudança. É necessário que a sociedade perceba que precisamos trazer esses personagens para junto de nós, para ficarem próximos a realidade do município”, concluiu.

A deliberação final foi pela apresentação de demanda ao Comando da PM e ao governador, através da atuação do deputado Marcelo Cabeleireiro, pleiteando a liberação do Programa Bairro Seguro e do PPC para a Região Leste, com esse apoio, será possível aumentar a ronda ostensiva nos demais bairros da cidade, aumentando a presença da polícia e a sensação de segurança da população de Barra Mansa. Fotos: Chico de Assis