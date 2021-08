Prefeitura inicia fresagem do asfalto na Rodovia dos Metalúrgicos

Obra faz parte de um grande projeto inicial de recomposição asfáltica que será executado em diversos pontos da cidade

A prefeitura de Volta Redonda iniciou nessa quinta-feira, dia 19, o trabalho de fresagem do asfalto na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura da Casa de Portugal. Essa será a segunda frente dos grandes trabalhos de asfaltamento que estão previstos para a cidade.

O primeiro deles está sendo realizado na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, que também recebeu canaletas novas e troca de solo. O local já recebeu novo asfaltamento no percurso que começa em frente ao IML (Instituto Médico Legal) e termina na divisa com o município de Pinheiral. Além disso, tem obras em andamento em outro trecho da via, no entroncamento com a BR-393 até a Empresa Cinbal.

Os trabalhos fazem parte do projeto de recomposição asfáltica que vai abranger diversas ruas e atender mais de 10 bairros da cidade. A execução está sendo feita por uma empresa contratada pela prefeitura e com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Os trabalhos devem durar oito meses e integram um convênio com o Governo do Estado e o município. Um investimento de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do Poder Público Municipal, além de valor quase igual em material.

Os outros pontos que serão revitalizados são: Avenida Álimo Antônio Francisco, no Pinto da Serra; Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Santa Rita do Zarur; bairro Roma. Em seguida, as obras alcançarão os bairros Aterrado, Ponte Alta, São Geraldo e Vila Santa Cecília.

Manutenção

A Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) segue realizando ações de manutenção na cidade. Nesta sexta-feira, 20, as equipes realizaram a limpeza na Avenida Beira Rio, Rodovia do Contorno e nos bairros Limoeiro, Centro, Retiro, Roma, Jardim Tiradentes, Laranjal, Jardim Suíça, Nova Primavera, Jardim Belmonte, Niterói, Voldac, Aero Clube, Aterrado, Casa de Pedra, Conforto e Fazendinha.

Nos canteiros, ruas e estacionamento da rodoviária, no Centro, estão sendo realizados os serviços de capina e roçada. Já na Avenida Adalberto de Barros Nunes, na Beira Rio, as equipes estão fazendo Capina. Nas praças da Rua Darwin, no Limoeiro e da Rua 9 de julho, no Retiro, o serviço executado é de Caiação.

Equipes estão atuando ainda com o serviço de roçada nos Trevos da Rodovia do Contorno, próximo a Polícia Militar e na Casa de Custódia, no bairro Roma; recolhimento de galhos, troncos e resíduos de roçada nos bairros Jardim Tiradentes, Laranjal, Jardim Suíça, Retiro e Nova Primavera;

Outro serviço realizado pela SMI é o recolhimento de filhas de palmeiras nas rotatórias do Elevado Castelo Branco, no Jardim Belmonte e de acesso aos Bairros Niterói e Voldac, na Radial Leste, no Aero Clube, na Praça Independência e Luz II, no Aterrado e na Praça Oscar Cardoso, no bairro Casa de Pedra.

A secretaria está atuando ainda com caminhão pipa fazendo diversas irrigações, na lavagem da Feira Livre, no bairro Conforto, na quadra do bairro Fazendinha e da quadra da Escola Municipal Othon Reis Fernandes, no Verde Vale.

Secom VR