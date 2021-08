PRF prende homem por uso de documento falso, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo VW/Novo GOL CL MCV (Cabo Frio-RJ) por volta das 10h40min, desta sexta-feira no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Ao ser abordado, o motorista, de 51 anos, alegou que o veículo era de sua filha que havia adquirido há pouco tempo em uma agência localizada em Volta Redonda, mas que não havia transferido para o nome dela.

Os agentes perceberam que as placas, modelo Mercosul, estavam com o QRCode arranhados propositalmente, o que levantou suspeitas dos agentes, que poderia se um clone. Ao ser consultada a numeração foi verificado que era inválida, confirmando que a documentação era falsa.

Foi realizada inspeção veicular sendo verificado que todos os itens de identificação estavam com indícios de adulteração. Não foi possível identificar o veículo original. Mas, em contato com o proprietário do veículo que foi clonado, ele informou que seu veículo estava com ele na sua residência em Cabo Frio, enviando, inclusive fotos do veículo e informando que havia feito Registro de Ocorrência de clone na DP do seu município.

Diante disto, o motorista foi preso por uso de documento falso e adulteração de sinal de identificação de veículo e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda. O veículo foi apreendido e entregue na PF para ser periciado e tentar chegar até o original.