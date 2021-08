Desde maio de 2020 que a prefeitura de Volta Redonda, via uma empresa licitada, passou a cobrar uma taxa para emissão de notas fiscais. Na época, empresários, contadores e vereadores reclamaram da taxa, especialmente em um momento recessivo. A cobrança, de R$ 49,90 se a emissão for realizada por Tablet, Computadores e Smathfones, R$ 29,90 se somente por computadores e R$ 7,90 pelos Micro Empreendedores Individuais, era feito de forma mensal e se refere ao custo de aquisição do no software. Um dos vereadores (e também contador), Luciano Mineirinho, foi um dos primeiros a protestar contra a taxa e, agora, após muita negociação com o executivo, o vereador, anuncia em primeira mão o fim da taxa.

“A taxa era cobrada pela empresa responsável pela emissão de nota e sempre foi um pedido nosso para que não houvesse mais esta cobrança, então, agora o executivo fez uma nova licitação e ganhou uma nova empresa e não haverá mais a cobrança desta taxa para emissão de nota a partir de 20 de setembro, quando haverá a mudança do sistema e isso foi uma vitória não só do meu mandato, mas também, da classe dos contadores da qual faço parte. Estamos em um período recessivo e várias empresas estão fechando as portas. Não faz sentido se cobrar uma taxa para se emitir uma nota fiscal. Qualquer despesa que podemos eliminar para o setor produtivo é garantia de mais emprego e comida na mesa do trabalhador”, comentou Luciano.