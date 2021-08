A assessoria do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) confirmou neste sábado (21) a tentativa de fuga de nove internos do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara Cense (Volta Redonda), localizado no Roma I. Segundo o órgão, durante a fuga, sete foram capturados ainda na unidade e dois conseguiram escapar. Dois agentes de segurança foram agredidos pelos adolescentes e tiveram que ser socorridos para o Hospital São João Batista.

O Degase informou que a fuga ocorreu durante uma atividade escolar. Segundo o comunicado, os dois agentes que estavam escalados foram agredidos com mangueiras de incêndio e carteiras escolares pelos menores. Um dos funcionários fraturou o braço e precisará passar por cirurgia na unidade médica, enquanto o outro sofreu ferimentos leves e já foi liberado.

Ainda de acordo com o Degase, a situação foi controlada, a Polícia Militar foi acionada e continuava em busca dos fugitivos.