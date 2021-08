Um carro pegou fogo na noite de sexta-feira, por volta das 20 horas, na Avenida 7 de Setembro, nas proximidades da Ponte Dom Waldyr Calheiros, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas. Segundo informações dos agentes, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram conhecidas.