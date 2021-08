Um motociclista, de 24 anos, conduzindo uma moto Honda/POP 100, ficou ferido no final da noite de sexta-feira, por volta das 22h30min, ao colidir contra um Fiat Uno, no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, na pista de retorno, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. O motorista do Fiat não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não havia nenhuma irregularidade na documentação dos condutores e dos veículos envolvidos no acidente.

A equipe da 7ª Delegacia da PRF compareceu ao local para realizar o atendimento do acidente e foi preenchido um Boletim de Acidentes de Trânsito da PRGF (BAT).