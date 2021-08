A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e o Programa de Proteção e Bem-Estar Animal da pasta, realiza neste domingo (22), das 9h às 13h, a 4ª edição do Espaço de Adoção Família Animal. Na ocasião, 15 cães e cinco gatos serão disponibilizados para adoção. Eles são provenientes de acumuladores de animais e de fiscalizações contra maus-tratos. O evento, que conta com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), acontece na Rua 21, na Vila Santa Cecília (em frente ao Escritório Central da CSN).

Neste ano, a iniciativa da SMMA já contabiliza 44 animais doados. Os adultos serão disponibilizados para adoção já castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

Interessados em adotar devem ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Também é preciso assinar um termo de adoção responsável, com orientações sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

Serviço

Os protetores independentes que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção. Portanto, não serão aceitos outros animais além dos que serão disponibilizados pelos organizadores do evento, em razão do espaço físico limitado.

A SMMA fica na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123.