Smel retoma treinamento funcional em ginásios de Volta Redonda

Alunos de 18 a 59 anos participam de aulas dinâmicas que ajudam no controle da ansiedade e estresse

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), retoma – seguindo as medidas de prevenção à Covid-19– mais uma atividade nos ginásios poliesportivos: o treinamento funcional, no ginásio do bairro Santa Cruz. As inscrições gratuitas estão abertas e podem ser feitas as segundas e quintas-feiras, a partir das 8 horas.

Segundo um dos organizadores, professor de Educação Física, Raul Victorino Dantas Filho, o treinamento funcional está inserido no Programa ‘Viva a Vida’, que atende alunos de 18 a 59 anos de idade. A atividade já foi inserida em outros ginásios e quadras poliesportivas do município.

“No Ginásio Poliesportivo do bairro Santa Cruz, o treinamento funcional acontece nas segundas e quintas. O local de inscrição é no próprio ginásio diretamente com a professora responsável. A atividade tem o objetivo de trabalhar o corpo todo em uma única sessão de treino, melhorando a capacidade física e habilidade motora, com movimentos dinâmicos e uma proposta inovadora, buscando atingir um público que não gosta, ou não, se adaptou às salas de musculação’, disse Raul Filho.

Ele acrescentou que ‘os benefícios conquistados nos aspectos físicos e psicossocial são o aumento de força muscular, resistência e emagrecimento’. Os alunos têm aulas dinâmicas e coletivas que vão auxiliar no controle do estresse e ansiedade, conforme destacou o professor.

De acordo com a Smel, o Programa ‘Viva a Vida’ com o treinamento funcional atende o público-alvo nos ginásios municipais dos bairros: Açude, Retiro, Santa Cruz, 249, Vila Rica, São Geraldo, Três Poços, Santo Agostinho e Ilha São João.

E também nas quadras poliesportivas dos bairros Rústico, Candelária, Santa Rita de Cássia, Roma I e Roma II. Em todos os bairros citados, o treinamento funcional já está acontecendo com a orientação dos profissionais de Educação Física da Smel, mantendo o distanciamento e as medidas de saúde e segurança contra a pandemia.