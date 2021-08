Morre a radialista Claudia Moura, aos 53 anos

A radialista Cláudia Moura, de 53 anos, morreu no sábado na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internada, em Barra Mansa. Cláudia foi submetida a uma cirurgia, mas morreu durante sua recuperação.

Ana Claudia de Moura Fonseca trabalhou durante muito tempo na extinta Rádio do Comércio AM, hoje Vibe, e na extinta Rádio Agulhas Negras (Resende). Na Rádio do Comércio apresentava o programa de informações e entrevistas, “Fique por Dentro”, que ia ao ar de segunda à sexta-feira de 14 às 15 horas.

O sepultamento está marcado para às 11 horas deste domingo (22), no Cemitério São Francisco, no bairro São Francisco. O velório está marcado para às 8h30min, no mesmo local, respeitando-se os protocolos de prevenção à Covid-19.