‘Mulheres Mãos à Obra’ inicia aulas de construção civil

Formação garante certificado de qualificação profissional e é realizada em módulos, começando pela capacitação como pedreira

A Prefeitura de Volta Redonda deu início às aulas do “Mulheres Mãos à Obra”, um curso de Construção Civil voltado apenas para elas. A iniciativa é comandada pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) em parceria com a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda) e o Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP).

A aluna, Geula de Campos Neto, de 36 anos, moradora do bairro Belmonte, disse que aguardava há anos por essa oportunidade. “Eu já tinha vontade de fazer esse curso e tinha bastante tempo que não tinha, então fiquei esperando. Quando vi que abriu a inscrição fiz logo no começo. Vim e trouxe uma amiga. É muito importante saber se virar sozinha e além disso, uma oportunidade de trabalho para quem está desempregada e para quem já está trabalhando uma renda extra”, disse.

Na retomada do projeto, que teve seu início em 2011 e estava inativo nos últimos anos, cerca de 80 mulheres participam divididas em cinco turmas pela manhã e cinco turmas à tarde. As aulas são realizadas no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), no bairro Aero Clube.

“A nossa secretaria trabalha para que a mulher tenha autonomia e liberdade de vida. Por isso oferecemos não só o acolhimento às mulheres, como queremos cada vez mais proporcionar oportunidade de formação. O ‘Mãos à Obra’ é isso, uma oportunidade de uma formação nova. Ela vai sair certificada para atuar na área e mudar a própria história”, disse a secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim.

A formação está sendo realizada em módulos: pedreira, eletricista predial, bombeira hidráulica, acabamento e revestimento predial e pintura. A aluna escolhe por qual deles começar. Cada etapa do curso dura, aproximadamente, três meses e conta com certificação emitida pela FEVRE. As participantes recebem vale-transporte e material.