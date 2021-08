PRF flagra homens transportando animais silvestres na BR-393

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em fiscalização de rotina por volta das 22 horas, de sábado, quando abordaram um veículo GM/Vectra (Niterói), no km 275, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Durante a fiscalização os agentes perceberam odores característicos e algumas penas soltas no assoalho do veículo, o que levantou suspeita. Ao abrir o porta malas foram encontradas quatro gaiolas com cinco pássaros silvestres, que segundo os envolvidos seriam da espécie “trinca ferro”.

As aves estavam sem anilhas nas patas e sem documentação (registro dos órgãos ambientais). Estavam muito assustadas e apresentavam sinais de maus tratos com diversos ferimentos, provavelmente em virtude de estarem se debatendo no interior das gaiolas, sinais característicos de animais silvestres, não habituados com esse tipo de confinamento.

Foi confeccionado TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) com enquadramento na Lei dos Crimes Ambientais. O condutor, de 54 anos, e o passageiro, de 43 anos, só informaram que eram proprietários das aves e que vinham de Valença com destino à Volta Redonda.

Os animais foram levados para Paraíba do Sul para serem entregues à Secretaria do Meio Ambiente para os devidos cuidados e posterior soltura na Reserva Ambiental Membeca. O veículo foi autuado e recolhido ao pátio até a sua devida regularização por estar com licenciamento atrasado, pneus desgastados “carecas” e parabrisas trincados. Foto e Vídeo: PRF