PRF recupera carro clone na Dutra, em Itatiaia

Um Jeep Renegade clone com registro de roubo em março deste ano foi recuperado por policiais rodoviários federais na noite de sábado (21) no km 319 da Dutra, em Itatiaia. O carro foi abordado na pista sentido São Paulo. Os dois ocupantes do automóvel foram detidos e responderão por receptação de veículo roubado.

Segundo a PRF, o carro tinha placas de Cachoeiro de Itapemerim (ES), mas, durante fiscalização, foi realizada inspeção veicular minuciosa, sendo verificados indícios de adulteração do veículo, contatando-se tratar de um clone. De acordo com a PRF, o carro original na verdade era emplacado em Niterói (RJ), com registro de roubo no Rio de Janeiro.

O passageiro alegou que comprou o veículo de um homem conhecido como “Ceará”, no Rio, por R$ 60 mil. Ele disse que pagou R$ 30 mil e pagaria ao homem o restante quando o carro fosse transferido para o seu nome. O passageiro disse também que o motorista foi contratado por ele para buscar o carro no Rio, já que ele não tem habilitação. De acordo com a PRF, o Jeep Renegade recuperado está avaliado em R$ 90,4 mil na tabela.