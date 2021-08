PRF resgata aves silvestres com sinais de maus-tratos na Lúcio Meira

Policiais rodoviários federais resgataram na noite de sábado (21) pássaros silvestres que eram mantidos em gaiolas na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. As aves estavam dentro do porta-malas de um Vectra, abordado no km 275.

Segundo a PRF, foram apreendidas quatro gaiolas com cinco pássaros. Os animais, da espécie trinca-ferro, estavam com sinais de maus-tratos, com ferimentos pelo corpo, provavelmente em virtude de estarem se debatendo no interior das gaiolas, sinais característicos de animais silvestres que não são habituados com esse tipo de confinamento.

Ainda de acordo com a PRF, os animais foram transportados para Paraíba do Sul para serem entregues à Secretaria de Meio Ambiente para os devidos cuidados. Depois, serão soltos na Reserva Ambiental Membeca. O condutor, de 54 anos, e o passageiro, de 43, informaram que eram proprietários das aves e vinham de Valença com destino à Volta Redonda.

Eles foram autuados na Lei dos Crimes Ambientais e responderão pelo processo em liberdade. (Foto: PRF/Divulgação)