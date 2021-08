Onze animais ganharam novos lares na quarta edição do evento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Sete cães e quatro felinos encontraram novos lares durante a 4ª edição do Espaço de Adoção “Família Animal” da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e da Guarda Municipal Ambiental. O evento ocorreu na Rua 21, próximo ao Escritório Central, na Vila Santa Cecília.

Os animais que participaram da campanha eram provenientes de fiscalização de maus tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ

Os adotantes tiveram que apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

A coordenadora de Bem-Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes, comentou que a edição foi um sucesso. “Agradeço imensamente a equipe da SMMA e do CCZ pela colaboração e comprometimento com a causa animal, bem como, o apoio da Guarda Municipal Ambiental, que atuou fortalecendo a segurança do evento, também a Quatree Rações que esteve conosco ofertando amostras para quem esteve no evento e para os adotantes”, comentou a coordenadora.

Para doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção. Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3350-7123 ou na sede da SMMA, na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta.