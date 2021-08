Covid-19: força-tarefa fecha comércio por aglomeração em Volta Redonda

Estabelecimento no bairro Vila Mury descumpriu decreto municipal

A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda, criada para fiscalizar as atividades econômicas durante a pandemia e o cumprimento do decreto municipal, fechou um comércio que apresentou aglomeração durante o último fim de semana, além de emitir notificações e autuar outros. No total foram fiscalizados 65 estabelecimentos e percorridos 18 bairros no período.

Na sexta-feira, dia 20, os agentes fecharam um bar no bairro Vila Mury, por descumprir o decreto em vigor com as medidas restritivas contra a Covid-19. O local apresentava aglomeração de pessoas. A força-tarefa ainda visitou outros dez comércios, passando também pelos bairros Água Limpa, Aterrado, Morada da Colina, Niterói e São Geraldo.

As equipes estiveram em 22 estabelecimentos no sábado (21), distribuídos pelos bairros Retiro, Vila Mury, Ilha Parque, Barreira Cravo, Santo Agostinho, São Luiz e Colina. A ação resultou em um auto de infração e quatro notificações.

O fim de semana contou ainda com fiscalização em 32 comércios no domingo, dia 22, durante visita aos bairros Santa Rita do Zarur, São Luiz, Jardim Amália, São João, Minerlândia, Retiro, Aterrado, Monte Castelo, Colina e Eucaliptal.

As ações da força-tarefa contaram com atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.