O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afastou na manhã desta segunda-feira o comandante da Polícia Militar e chefe do Comando de Policiamento do Interior-7, coronel Aleksander Lacerda, por ato de indisciplina. As informações são do jornal Estado de S.Paulo e do jornalista Lauro Jardim.

A decisão ocorre após o servidor publicar, em suas redes sociais, mensagens de convocação para a manifestação bolsonarista que ocorrerá no dia 07 de setembro.

Em sua conta no Facebook, Lacerda também compartilhava montagens depreciativas de João Doria; chamava o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de “covarde”; e dizia que Rodrigo Maia (sem partido), recém contratado pelo governo de São Paulo para ser o secretário de Projetos e Ações Estratégicas, seria um “mafioso”.

Não obstante, Aleksander escreveu em sua convocação que “liberdade não se ganha, se toma” e que “o caldo” da Avenida Paulista, no dia 07 de setembro, “vai entornar”. Em outra postagem, o comandante alegou que “nenhum liberal de talco no bumbum” seria capaz de “derrubar a hegemonia esquerdista no Brasil”, e que por isso, a manifestação precisaria “de um tanque, não de um carrinho de sorvete”.