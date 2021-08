Edson Quinto pede informações sobre o aparelho de Ressonância

O vereador Edson Quinto solicitou na segunda semana de agosto, através do Requerimento 152/2021, informações sobre a aquisição do aparelho de Ressonância Magnética no município à Secretaria de Saúde. O documento já entrou na pauta da sessão ordinária e foi aprovado por unanimidade por seus pares.

O parlamentar esclarece que Volta Redonda recebeu através de Emenda Federal de bancada recurso destinado à compra de um aparelho de Ressonância Magnética, e adiciona que é de grande importância para a cidade oferecer ao cidadão um exame dessa categoria e sem custo, além de ser um auxílio no diagnóstico preciso de inúmeras doenças que dependem de uma ressonância.

Edson completa seu documento pedindo seguintes informações: “O recurso já está disponível? ; O equipamento já foi adquirido?; Onde será instalado? e Qual é a previsão para disponibilizar o acesso aos cidadãos?”. Acrescenta: “Vejo que será um ganho para o munícipe e para o avanço da saúde na cidade, há uma lacuna dentro de muitos diagnósticos que com a ressonância magnética poderá ser preenchido.”