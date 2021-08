Flamengo apresenta novo reforço e dirigente fala sobre Arrascaeta

Andreas Pereira veio emprestado do Manchester United

Filho de brasileiros, o belga Andreas Pereira foi oficialmente apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira (23). O jogador de 25 anos é meio-campista e veio emprestado do Manchester United (Inglaterra). Já regularizado e bem fisicamente, Andreas quer estrear na próxima quarta (25), quando o Flamengo vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Claro, gostaria muito. Eu vim aqui para agregar ao grupo e fazer o meu melhor”, comentou o meio-campista.

Durante a apresentação de Andreas, o vice de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, aproveitou para falar sobre a renovação de contrato do craque Arrascaeta. “Mesmo faltando dois anos e meio de contrato, o Fla se coloca para fazer um novo vínculo de cinco anos. Tem que ter calma e não tenho dúvida que vamos resolver esse problema”.

Com desconforto muscular, Arrascaeta não jogou no último domingo (22) no empate em 1 a 1 com o Ceará. Para quarta contra o Grêmio, o uruguaio ainda é dúvida. Agência Brasil