Morre policial militar atingido por vários tiros em Barra do Piraí

O policial militar, Nathaniel Pinto Pereira, de 46 anos, atingido por pelo menos quatro tiros de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu na mad rugada desta segunda-feira, depois de dar entrada na no Hospital Santa Casa de Barra do Piraí.

O policial foi atingido na localidade conhecida como Grota do Urubu, nas proximidades da Oficina Velha, em Barra do Piraí. Segundo informações de testemunhas, um homem encapuzado disparou contra a vítima e fugiu logo após em um veículo de cor prata.

De acordo com a unidade hospitalar, o policial levou quatro tiros, um na perna, outro no braço, no abdômen e na cabeça.