Troca de lâmpadas de vapor por modelos mais modernos foi feita nas avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida

O novo projeto de iluminação pública da Prefeitura de Volta Redonda avançou em mais uma região nesta segunda-feira, dia 23. A troca de lâmpadas de vapor de sódio e metálica (amarelas) por modelos de LED está sendo concluída nas avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida, no bairro Retiro. A meta é proporcionar mais eficiência energética no município, diminuindo o consumo de energia elétrica, além de oferecer maior luminosidade e segurança aos motoristas e pedestres.

As equipes da empresa responsável pelo serviço já haviam concluído um lado das avenidas e realizam o serviço do outro lado das vias nesta segunda-feira. Desta forma, estão sendo feitas as trocas em 113 pontos na Sávio Gama e em 113 na Antônio de Almeida. Com a conclusão dos trabalhos nessas avenidas, a previsão é que o serviço seja iniciado na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado ainda no início desta semana.

Centros Comerciais

O projeto teve início com troca de lâmpadas nos centros comerciais da cidade. Na Vila Santa Cecília, já foi feita a substituição na Rua 33, um dos principais centros econômicos e de serviços da cidade, na Rua 14, no trecho ao redor da fonte luminosa, na Praça Brasil e arredores.

“A população já vem notando a diferença. Além de mais bonita, a cidade vai ficando cada vez mais segura. É um trabalho de reconstrução que estamos fazendo para que Volta Redonda volte a ser a cidade que nossa população merece”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Nessa primeira fase do projeto, que ainda vai contemplar os centros comerciais do Aterrado e da Avenida Amaral Peixoto (Centro), serão trocadas 2.117 lâmpadas ao todo. Na segunda fase, todos os bairros da cidade serão beneficiados. A estimativa é que com as lâmpadas de LED haja uma redução de gastos mensal no valor de R$ 780.238,94 aos cofres públicos; além do aumento da nitidez e segurança.

Fotos: divulgação Secom PMVR.