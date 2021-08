Programa estava paralisado há quatro anos e contemplará casas populares que precisam de consertos

Um café da manhã realizado nesta segunda-feira, dia 23, entre equipes da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) e conselheiros da autarquia municipal serviu para discutir a viabilidade da retomada de um projeto de urbanização de casas em áreas de posse da cidade. O programa que funcionava nos governos do prefeito Neto estava parado há quatro anos.

“Pretendemos colocar em prática ainda este ano. Vamos esperar o Furban terminar as obras emergências que estão sendo realizadas em toda a cidade, para que esse projeto seja colocado novamente em atividade. Nosso objetivo é de atender, de forma gradual, todas as famílias que forem indicadas pelo Conselho do Fundo e pelos Centros de Referência em Assistência Social”, destacou o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco.

O presidente do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), José Martins de Assis, ressaltou que o projeto era realizado no município durante os governos do prefeito Neto, mas nos nos últimos quatro anos não estava funcionando.

“O Furban é uma autarquia municipal, que tem o objetivo promover o desenvolvimento social através de projetos de urbanização em núcleos de posse e loteamentos populares; por isso é muito importante a volta desse projeto. É uma demanda muito grande e a maioria das pessoas não tem condições de fazer esses reparos”, disse o presidente do Furban.