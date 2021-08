Aqueles que não conseguiram se vacinar poderão comparecer nas repescagens

Barra Mansa finaliza nesta quarta-feira, 25, a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus em toda a população maior de idade do município. A etapa se encerra com a vacinação dos jovens de 18 anos, no Teatro do Parque da Cidade, no Centro, juntamente com gestantes, puérperas e lactantes com filhos até dois anos e pessoas com a segunda dose agendada, em sistema drive-thru.

O horário da imunização será dividido em três. De 8h às 12h, vacinam os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h, nascidos de maio a agosto e das 15h às 18h, nascidos de setembro a dezembro. Importante ressaltar que para se vacinar, é indispensável a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Para a segunda dose, basta levar o certificado de aplicação da primeira dose. Caso seja menor de 25 anos, portando RG, a pessoa poderá se vacinar com comprovante de residência em nome dos pais. Pessoas que forem a pé tomarão a vacina no Teatro.

Vacina para jovens de 17 anos com comorbidade

De acordo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, Barra Mansa atingiu a meta de vacinação do Ministério da Saúde, que é imunizar com a primeira dose 90% dos maiores de 18 anos. “92% da população maior de idade já tomou a D1, esses 8% que ainda não tomaram, irão se vacinar na repescagem que irá acontecer a partir de quinta-feira, de acordo com a disponibilidade do nosso armazenamento”.

Sérgio Gomes ainda falou da nova etapa de vacinação no município. “Os jovens de 17 anos com comorbidades e deficiência foram inseridos no Plano Nacional de Imunização e vão começar a se vacinar também nesta quinta-feira, mediante laudo médico, de acordo com o quadro de comorbidades definido pelo Ministério da Saúde. Em seguida a idade vai abaixando até os 12 anos. Além de precisar dos documentos já exigidos, é necessário estar acompanhado da pessoa responsável”, completou.

Quase 120 mil pessoas imunizadas com a D1

Segundo o último vacinômetro divulgado, na noite de segunda-feira, 23, 116.330 pessoas maiores de idade tomaram a primeira dose da vacina ou a dose única da Janssen, que não necessita da dose complementar. Até o momento, 44.054 pessoas foram imunizadas com a AstraZeneca. Em seguida, vem a Coronavac, com 34.820 doses, a Pfizer com 33.497 e a Janssen com 3.959. Em relação à totalidade, Barra Mansa já aplicou 167.580 doses, sendo 112.371 com a D1, 51.250 com a D2 e 3.959 com a DU (dose única).

Boletim Epidemiológico

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Gerência de Vigilância em Saúde nesta terça-feira (24), 19% dos leitos clínicos estão ocupados e 81% disponíveis. Já os leitos de UTI têm 82% disponíveis e 18% ocupados. Em relação aos respiradores, 9% estão ocupados e 91% disponíveis. Já o boletim epidemiológico totalizou 16.492 casos positivos, 645 óbitos e 15.763 pessoas curadas.

Queda nos atendimentos

A Upa Centro atendeu 895 casos de Covid-19 em janeiro e em agosto, até a presente data, 502, o que representa uma queda de 43,91% nos atendimentos. Já o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, a antiga Upa Leste, teve 3.103 atendimentos em janeiro deste ano e em agosto, até o momento, 671, o que representa uma queda de 78,37%. Já em relação às internações, em janeiro foram 69 casos e em agosto, até a data de hoje, 19, o que representa uma queda de 72,46%.

Onde procurar atendimento médico

Os munícipes que precisam de atendimento público em relação ao coronavírus podem procurar a Santa Casa de Misericórdia, o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, a UPA Centro e, em casos específicos de gestantes, puérperas e lactantes, o Hospital da Mulher. Os postos de saúde dos bairros também realizam o primeiro atendimento, encaminhando para os hospitais os casos mais graves.

Carrinho Solidário

Desde o início da pandemia estão sendo arrecadados, de forma voluntária, alimentos não perecíveis para serem doados às famílias que foram afetadas financeiramente pela crise sanitária da Covid-19. Os alimentos são entregues pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Com isso, foi instalado um carrinho de supermercado no Parque da Cidade, chamado ‘Carrinho Solidário’, onde as pessoas podem fazer a doação de alimentos não perecíveis enquanto comparecem na vacinação. Os carrinhos para arrecadação estão nos inícios das filas do sistema drive-thru e na entrada do Teatro. A ação já arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos e segue recolhendo as doações.

O prefeito Rodrigo Drable falou com orgulho sobre o avanço da vacinação. “Estamos apenas fazendo o que tem que ser feito. Sem politicagem com vacina. As coisas estão dando certo porque seguimos rigorosamente o protocolo e não inventamos moda”, comemorou. Fotos: Paulo Dimas