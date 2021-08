Barra Mansa vacina jovens de 19 anos nesta terça-feira

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vacinará nesta terça-feira, 24, jovens de 19 anos e gestantes, puérperas e lactantes (até 24 meses de idade) com a primeira dose, além de pessoas com a segunda dose agendada para esta data. Para os jovens de 19 anos, a vacinação será no Teatro e para as pessoas com segunda dose agendada, será em sistema drive-thru, com exceção daqueles que tomarão a Pfizer, já que as doses desta farmacêutica é aplicada apenas no Teatro.

A vacinação segue sendo feita no Parque da Cidade e será dividida em três horários, de 08h às 12h, vacinam os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h, nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h, serão imunizados os nascidos de setembro a dezembro.

É indispensável a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Para a segunda dose, basta levar o certificado de aplicação da D1. Caso seja menor de 25 anos, portando RG, a pessoa poderá se vacinar com comprovante de residência em nome dos pais. Pessoas que forem a pé, tomarão a vacina no teatro.

Chegada de novas doses

Na tarde desta segunda-feira, 23, o município recebeu mais uma remessa de vacinas para combater a Covid-19. Foram recebidas 810 doses da Coronavac destinadas à primeira dose, 810 da mesma, destinadas a segunda dose; 1.074 da Pfizer para primeira dose e 1.170 para segunda, além de 130 doses da AstraZeneca destinadas apenas a segunda dose, totalizando 3.994 vacinas enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde.