Ciclista é atingido por carro na Dutra, em Resende

Um ciclista foi sofreu um acidente nesta terça-feira, ao tentar atravessar a pista da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro Fazenda da Barra, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu no km 300.

O ciclista, que estava visivelmente alcoolizado, foi atingido pelo veículo que permaneceu no local. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Emergência, de Resende. O condutor do veículo nada sofreu e estava com sua documentação normal.

O veículo por estar com o licenciamento vencido foi levado para o pátio da PRF.