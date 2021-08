Um jovem de 18 anos morreu na manhã desta terça-feira (24) em um acidente em Volta Redonda. Ele estava de bicicleta e descia a Rua Lêda Guimarães de Macedo quando bateu no muro aos fundos do Colégio Getúlio Vargas, na Rua São João, no bairro São João.

A vítima foi identificada como João Pedro de Souza. Ele chegou a ser levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital São João Batista com ferimentos graves e diversas fraturas, mas não resistiu.