Agentes do 10º BPM apreenderam na noite de segunda-feira, por volta das 18h30min, 55 unidades de erva prensada, na Rua 2, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Ao chegar ao local os agentes depararam com um jovem que disse ser usuário de drogas. Os suspeitos conseguiram fugir. O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi ouvido como testemunhas e liberado em seguida.