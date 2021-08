Vereador Guilherme Sipe toma posse nesta terça-feira

O vereador Guilherme Sipe tomou posse na tarde desta terça-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Volta Redonda.

Na ausência do presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném, o vereador Edson Quinto, primeiro vice-presidente, fez as honras da Casa, acompanhado da servidora Rita Catta Preta.

A posse foi determinada em caráter liminar, pelo juiz da 4ª Vara Cível de Volta Redonda Roberto Henrique dos Reis. A decisão foi tomada em ação movida por Guilherme Sipe depois que Hálison Vitorino, meses atrás, assumiu o cargo de diretor Administrativo do Hospital São João Batista, o que, no entender do magistrado, contrariou a Lei Orgânica Municipal (LOM).