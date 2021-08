Pessoas vacinadas até 02/06, incluindo profissionais da Educação, concluíram ciclo vacinal contra a Covid-19

Mais de cinco mil pessoas completaram o ciclo de imunização com duas doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, dia 23, em drive-thru, na Ilha São João. A Secretaria de Saúde de Volta Redonda atendeu profissionais da Educação e demais moradores vacinados com a primeira dose dos imunizantes AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech até 02/06.

Uma das profissionais da Educação que concluiu o processo de imunização foi Franciele Cordeiro, de 27 anos, expressou a satisfação no reforço da proteção para voltar às atividades presenciais. “Graças a Deus muito feliz com a segunda dose. É uma emoção tão grande que nem consigo descrever. Precisamos dessa proteção para proteger os nossos alunos também no retorno presencial”, disse.

Outro profissional que recebeu a segunda dose foi João Silva, de 54 anos, que destacou o alívio ao completar a etapa da imunização. “É um bem-estar estar sendo vacinado com a segunda dose, agradeço. Como profissional de Educação é uma proteção fundamental nesse momento”, disse.

Além dos profissionais da Educação outros moradores vacinados no período tiveram a dose reforço aplicada no braço garantindo a imunização. “Muito satisfeita com a segunda dose, é uma felicidade imensa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19”, Marilene dos Santos Silva, de 48 anos.

Mesmo com as duas doses de vacina, os cuidados sanitários contra o vírus devem continuar: uso de máscara e higiene constante das mãos são hábitos necessários para prevenção. “É uma tranquilidade a mais, porém vou continuar com as medidas de prevenção, os cuidados não podem parar mesmo se vacinando”, alertou Guilherme dos Santos, de 40 anos.