Feito Café apresenta documentário em Paraty

“Stand-Up Drama: um disco para ouvir, assistir e aprender” será exibido nos dias 14, 21 e 28/08

Depois de um EP e uma série de singles, o duo Feito Café está revelando o projeto mais completo da carreira: o álbum “Stand-Up Drama”, tratando de sentimentos e emoções comuns a todos aqueles que, mesmo com as porradas e desafios que aparecem, precisam ficar plenos, em pé, no palco da vida. Além do álbum, o projeto chega acompanhado do documentário “Stand-Up Drama: um disco para ouvir, assistir e aprender”, que ganha exibições gratuitas em Angra dos Reis (cidade natal dos artistas), Paraty e Ilha Grande.

O filme dirigido por Daniel Cavalcanti ganha duas exibições no Centro Cultural Theophilo Massad no dia 14/08, às 19h e 20h, em Angra dos Reis. No dia 21, o Centro Cultural Constantino Cokotós, na icônica Vila do Abraão, em Ilha Grande, receberá o projeto audiovisual às 17h. Por fim, o Auditório da Casa de Cultura de Paraty terá sessão no dia 28/08 às 13h30.

“Acho que ‘Stand-Up Drama’ realmente é importantíssimo para a trajetória do Feito Café. É o amadurecimento do duo, cheio de alegrias e tristezas, alternativas e limitações. É realmente como se a gente chegasse no ápice desse primeiro momento, e por isso, estamos oferecendo uma dose maior do que o normal. É um disco sobre encontrar encanto no desencanto”, resume o violonista e compositor Hugo Oliveira.

“Stand-Up Drama” marca uma guinada para o Feito Café. É o seu primeiro álbum cheio após uma série de EPs e singles, juntando todas as facetas do duo e inserindo novos elementos na trajetória do projeto musical capitaneado por Hugo Oliveira e Letícia Pacheco. Também é o primeiro trabalho em que Letícia aparece como letrista (na música “Caminho”) e Hugo divide a parceria de uma canção com o músico Cecel Alves. O guitarrista Rick Ferreira participa do disco em duas faixas, tocando pedal steel e banjo.

Pela primeira vez o duo também está trabalhando com um naipe de metais em algumas canções, e até mesmo com o acordeon. As cordas que apareceram em “Compactando o Agora”, seu trabalho mais recente, também marcam presença, assim como o produtor Clower Curtis, responsável pelo double single do duo lançado em novembro do ano passado. É ele que assina a produção e os arranjos do álbum.

O projeto foi selecionado em edital custeado com recursos da Lei Aldir Blanc através do Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio.

Ficha Técnica:

Direção: Daniel Cavalcanti (Céu Filmes)

Roteiro: Hugo Oliveira

Serviço:

Local: Centro Cultural Theophilo Massad (sala de vídeo)

Data: 14/08/2021 (sábado)

Horários: 1ª sessão – 19h / 2ª sessão – 20h

Endereço: Praça Guarda Marinha Greenhalg – São Bento – Angra dos Reis/RJ

Capacidade: 40 pessoas por sessão

Entrada gratuita

Local: Centro Cultural Constantino Cokotós

Data: 21/08/2021 (sábado)

Horário: 17h

Endereço: Rua da Praia – Vila do Abraão – Ilha Grande – Angra dos Reis/RJ

Capacidade: 20 pessoas

Entrada gratuita

Local: Auditório da Casa de Cultura de Paraty

Data: 28/08/2021 (sábado)

Horário: 13h30

Endereço: Rua Dona Geralda, nº 194 – Paraty/RJ

Capacidade: 40 pessoas

Entrada gratuita