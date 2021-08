Homem é preso por maus tratos a sua própria mãe em Valença

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, por maus tratos a sua mãe, uma idosa de 79 anos, no bairro Biquinha, em Valença. Segundo denúncias, a idosa era mantida em condições precárias pelo filho. Policiais militares foram até o local e constataram os maus tratos. A idosa precisou passar por atendimento médico.

Uma médica foi deslocada para o local, onde constatou que a idosa apresentava sinais de desnutrição. O homem foi localizado a poucos metros da casa da idosa. A Polícia Militar constatou que o homem utilizava todo o dinheiro da mãe em benefício próprio.

Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, onde vai responder com base no Estatuto do Idoso. Após o atendimento médico, a idosa foi colocada sob os cuidados de familiares que não tinha conhecimento dos maus tratos sofrido por ela.