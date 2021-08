Ação dá sequência ao Plano de Imunização contra a Covid-19

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, dará continuidade ao Plano de Imunização contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 26, ao iniciar a aplicação da primeira dose da vacina em jovens de 17 anos com comorbidade ou deficiência permanente. Também receberão o imunizante gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até 12 meses.

Segundo o Ministério da Saúde, são incluídos nos grupos de comorbidades as pessoas que tenham alguma das seguintes condições: Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Hipertensão Arterial estágio 3; Pneumopatias crônicas graves; doenças cardiovasculares, neurológicas e renal crônica; Imunocomprometidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de Down e Cirrose Hepática.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre o avanço da imunização no município. “Iniciaremos a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Com isso, utilizaremos a mesma estratégia usada com os adultos, por meio de planejamento para não chegarmos ao final do dia com falta ou sobra de doses. Em breve nossos jovens estarão imunizados e assim avançaremos para o fim da pandemia”.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência e, principalmente, laudo médico, para comprovar a comorbidade. A ação segue no Teatro do Parque da Cidade, no Centro, e será dividida em três horários, de 08h às 12h, vacinam os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h, nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h, serão imunizados os nascidos de setembro a dezembro.

Barra Mansa atinge meta de vacinação

Nesta quarta-feira, 25, Barra Mansa ultrapassou a meta de vacinação imposta pelo Ministério da Saúde, que é de 90% do público maior de 18 anos vacinado com a primeira dose e 43% vacinado com a dose complementar. Fotos: Felipe Vieira