Na manhã desta quarta-feira, 25, foi realizada uma reunião dos comandantes das Guardas Municipais da região com o BAC (Batalhão de Ações com Cães), na Fazenda da Posse. O objetivo da reunião foi realizar uma parceria com o batalhão para capacitação e troca de conhecimento entre a Polícia Militar, o batalhão de Ações com Cães e as Guardas Municipais de Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Resende e Itatiaia.

Possivelmente, em outubro, acontecerá outra reunião, também em Barra Mansa, onde terá oficinas da Polícia Militar e as Guardas Municipais irão participar juntamente com os alunos do curso de adestramento de cães para o emprego policial. Fotos: Divulgação