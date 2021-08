Jovem é assassinado dentro do bar, no bairro Santo Antônio (BP)

O jovem, Pablo Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, dentro de um bar, que pertence a sua família, localizado na Rua Professor Wilson Nóbrega, no bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí.

Policiais militares foram acionados e encontraram o jovem caído com marca de tiro na cabeça. A mãe do jovem disse que estava na cozinhando bar quando ouviu um disparo de tiro. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.

O corpo de Pablo foi removido no começo da manhã desta quarta e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A vítima era bastante conhecida por fazer Lives em seu perfil no Facebook e participar ativamente de produções audiovisuais na cidade.