Polícia Civil prende mãe e filha por estelionato

Policiais civis, da 93ª DP, comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam nesta quarta-feira, uma mulher de 48 anos, e sua filha, de 27 anos, com mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça por estelionato cometido em 2014, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, as duas foram presas na Rua Ivair Stabelini, no bairro de Fátima, em Barra do Piraí. Dr. Edézio informou que as duas induziram a vítima ao erro, que pensava estar comprando um apartamento, que supostamente seria de propriedade das duas, quando na verdade estavam “vendendo uma ilusão”. Elas usaram o dinheiro para comprar uma loja no Pontual Shopping, localizado na Vila Santa Cecília, em volta Redonda e financiar um veículo.

As duas foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde estão prestando depoimento.