Policiais do Serviço Reservado apreendem drogas em Itatiaia

Policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 37º BPM, apreenderam na tarde da terça-feira, por volta das 15h40min, uma pedra de cocaína, um sacolé da mesma droga, quatro pedaços de maconha, uma folha com anotações de dívidas de drogas, um pote de Pó Royal e R$51, na Rua das Margaridas, no bairro Vila Flórida, em Itatiaia.

Policiais militares foram até o local depois de uma denúncia anônima. Ao chegar ao local o suspeito tentou fugir com uma sacola nas mãos, mas foi detido. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde permaneceu preso.