Policiais militares apreendem drogas, em Barra do Piraí

Policiais militares apreenderam no início da tarde de terça-feira, por volta das 12 horas, várias drogas no bairro Caieira São Pedro, em Barra do Piraí. Os agentes estavam em ponto base nas proximidades da Santa Casa, quando observaram dois suspeitos com uma sacola na mão. Foi feito um cerco e os dois foram abordados. Nada de ilícito foram encontrados com os dois suspeitos.

No local indicado, os agentes viram várias drogas que estavam sendo preparados para serem embaladas. Foram apreendidos 18 tubos de pó branco (cocaína), 39 invólucros de erva seca prensada, um rolo plástico para embalar drogas, um rádio comunicador Motorola e uma iPhone.

Os dois foram levados para a Delegacia onde foram autuados como usuários de drogas e liberados em seguida.