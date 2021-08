Prefeitura avança com asfalto, limpeza e manutenção em Volta Redonda

Equipes ampliam trecho de recuperação asfáltica e troca de canaletas na Avenida Paulo Erlei Abrantes, bairro Três Poços

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando com o trabalho de manutenção, limpeza e revitalização nas vias e espaços públicos. Nesta quarta-feira, dia 25, as equipes fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão realizando a aplicação do novo asfalto da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços. Além do asfalto, a troca do sistema de drenagem de água pluvial da via já foi feita em um trecho de 40 metros, que começa no entroncamento da avenida com a Rodovia BR-393, e vai até a altura da empresa Cinbal.

“Ao todo, vamos trocar 50 metros de canaletas que estavam quebradas. Ao mesmo tempo, as equipes também estão trocando o solo, para receber o novo asfalto, que terá maior durabilidade com a troca do sistema de drenagem”, explicou a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

Poliana afirmou ainda que, após os trabalhos serem concluídos na Avenida Paulo Erlei Abrantes, a próxima etapa de asfaltamento será realizada na Rodovia dos Metalúrgicos, onde já foi feito trabalho de fresagem.

A recomposição asfáltica é executada por uma empresa contratada pela prefeitura e fiscalizada pela SMI. O investimento é de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do município. A previsão é que as obras durem oito meses e atendam mais de 10 bairros. Elas integram um convênio com o Governo do Estado, que tem doado os materiais.

Limpeza e manutenção

Além da recuperação de vias, a prefeitura, através da secretaria de Infraestrutura, segue com o trabalho de manutenção e limpeza pelos bairros. Nesta quarta-feira, as equipes realizaram serviços de irrigação e roçada em diversos pontos, como: a rampa da Rua 161, no bairro Laranjal; Praça Edson Oliveira Carvalho, no Jardim Belvedere; calçadas e Rua B, no Parque do Contorno; Rua 1043, no Volta Grande; acesso l da Casa de Custódia, bairro Roma; entre outros.

Os trabalhos também envolveram roçada, capina e varrição na Rua 10B, próximo à rodoviária, no Centro, lavagem da via onde é realizada a Feira Livre do Retiro, e limpeza de bueiros nas rua 5 e do Contorno, no bairro Belo Horizonte.

A secretaria também realizou retirada de entulho em vários pontos da cidade: Rua 1043 (Volta Grande III); ruas do bairro Jardim das Américas; Rua 222 (Jardim Europa); Rua Cabo Frio (Siderlândia), etc. Fotos: divulgação Secom/PMVR.